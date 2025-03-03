Происшествия 03.03.2025 в 09:19

В Бурятии в сгоревшем зимовье нашли тело мужчины

Пожар произошел в селе Истомино
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии в сгоревшем зимовье нашли тело мужчины
Фото: архив «Номер один»
Пожар произошел вечером 2 марта в селе Истомино Кабанского района. Там загорелось зимовье. К месту вызова был направлен личный состав 2-го Кабанского отряда ГПС РБ.

«На момент прибытия пожарных огонь полыхал внутри зимовья, пламя перешло на пристроенную баню. Звеном газодымозащитной службы внутри помещения возле кровати был обнаружен мертвый мужчина. Пожар потушили на площади 10 кв.м. В результате возгорания повреждено потолочное перекрытие бани и стена зимовья», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Причины пожара устанавливаются.
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