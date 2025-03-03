Происшествия 03.03.2025 в 11:20

Знания о мошенниках не спасли жительницу Улан-Удэ от потери крупной суммы

Поддавшись панике, женщина все равно перевела деньги аферистам
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Текст: Андрей Константинов
Знания о мошенниках не спасли жительницу Улан-Удэ от потери крупной суммы
В полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратилась 60-летняя горожанка. Она перевела на «безопасные счета» аферистов почти 600 тысяч рублей

Как рассказали в МВД Бурятии, 10 дней назад женщине в мессенджере написал «бывший работодатель» и сообщил, что сотрудники спецслужб выявили в ходе финансовой проверки учреждения фиктивный трудовой договор на ее имя.

Спустя пару часов в мессенджере с женщиной связался «проверяющий инспектор» и сообщил, что она подозревается в соучастии в отмывании денег. Чтобы избежать уголовной ответственности, ей необходимо соблюдать конфиденциальность и перевести все сбережения на «безопасные счета» через «специальное приложение Центробанка». При этом мошенники вынудили потерпевшую купить смартфон, так как её старый телефон не поддерживал установку приложений.

Женщина купила телефон указанной марки, установила приложения для бесконтактной оплаты и перевела 450 тысяч личных сбережений на указанный аферистами счет. Затем мошенники убедили ее взять в кредит 500 тысяч рублей, но в приложении банка ей одобрили лишь 135 тысяч, которые она также перевела на счета аферистов.

Горожанка сама поняла, что стала жертвой аферистов, когда шла домой после перевода средств. Окончательно она убедилась в этом, когда увидела, что сообщения от «директора» исчезли, а аккаунт оказался заблокированным. Полицейским улан-удэнка рассказала, что знала о существующих схемах мошенничества, но поддалась эмоциям и панике.
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