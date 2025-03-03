В Улан-Удэ пьяный хулиган оскорблял медиков

Сегодня ранним утром в Улан-Удэ сотрудники скорой помощи прибыли на вызов в общежитие к пожилой женщине, однако та от медицинской помощи отказалась. При этом находившийся в коридоре нетрезвый мужчина по неизвестным причинам остался недоволен тем, что бабушке не оказывают помощь. Он начал материть врачей и сорвал медицинскую маску с фельдшера. Чтобы защититься от агрессора, медики нажали «тревожную кнопку».«К месту происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. При виде росгвардейцев нетрезвый мужчина заметно присмирел, его доставили в отдел полицию для дальнейшего разбирательства. В отношении 34-летнего улан-удэнца составлен административный протокол за мелкое хулиганство», - сообщили в Росгвардии Бурятии.