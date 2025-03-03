Происшествия 03.03.2025 в 11:33
В Улан-Удэ пьяный хулиган оскорблял медиков
Сотрудникам скорой помощи пришлось вызвать правоохранителей
Текст: Андрей Константинов
Сегодня ранним утром в Улан-Удэ сотрудники скорой помощи прибыли на вызов в общежитие к пожилой женщине, однако та от медицинской помощи отказалась. При этом находившийся в коридоре нетрезвый мужчина по неизвестным причинам остался недоволен тем, что бабушке не оказывают помощь. Он начал материть врачей и сорвал медицинскую маску с фельдшера. Чтобы защититься от агрессора, медики нажали «тревожную кнопку».
«К месту происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. При виде росгвардейцев нетрезвый мужчина заметно присмирел, его доставили в отдел полицию для дальнейшего разбирательства. В отношении 34-летнего улан-удэнца составлен административный протокол за мелкое хулиганство», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
«К месту происшествия незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны. При виде росгвардейцев нетрезвый мужчина заметно присмирел, его доставили в отдел полицию для дальнейшего разбирательства. В отношении 34-летнего улан-удэнца составлен административный протокол за мелкое хулиганство», - сообщили в Росгвардии Бурятии.
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