Происшествия 03.03.2025 в 11:45
В Бурятии работница почты крупно проворовалась
Женщина 4 месяца присваивала выручку от продажи товара
Текст: Андрей Константинов
В Тункинском районе Бурятии полиция возбудила уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы.
«В ходе расследования установлено, что женщина, являясь начальником филиала почтового отделения и будучи материально-ответственным лицом, присвоила почти 757 тысяч рублей. Используя служебное положение, она четыре месяца присваивала выручку от реализации сопутствующего товара организации. Недостачу выявили в ходе ревизии», - рассказали в МВД Бурятии.
Похищенные деньги работница почты тратила на личные нужды. Часть украденной суммы она уже возместила.
«В ходе расследования установлено, что женщина, являясь начальником филиала почтового отделения и будучи материально-ответственным лицом, присвоила почти 757 тысяч рублей. Используя служебное положение, она четыре месяца присваивала выручку от реализации сопутствующего товара организации. Недостачу выявили в ходе ревизии», - рассказали в МВД Бурятии.
Похищенные деньги работница почты тратила на личные нужды. Часть украденной суммы она уже возместила.
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