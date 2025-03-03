В Бурятии работница почты крупно проворовалась

В Тункинском районе Бурятии полиция возбудила уголовное дело в отношении 55-летней местной жительницы.«В ходе расследования установлено, что женщина, являясь начальником филиала почтового отделения и будучи материально-ответственным лицом, присвоила почти 757 тысяч рублей. Используя служебное положение, она четыре месяца присваивала выручку от реализации сопутствующего товара организации. Недостачу выявили в ходе ревизии», - рассказали в МВД Бурятии.Похищенные деньги работница почты тратила на личные нужды. Часть украденной суммы она уже возместила.