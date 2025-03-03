В Бурятии пропавшего мужчину нашли закопанным в котловане

Как рассказали в МВД Бурятии, 3 декабря прошлого года в полицию Иволгинского района обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в октябре ее 49-летний сосед бесследно исчез и перестал выходить на связь. Правоохранители приступили к розыску пропавшего мужчины и выяснили, что он был убит. Сыщикам удалось найти место, где был захоронен сельчанин, а также задержать подозреваемого. Им оказался 35-летний ранее судимый местный житель. В ходе допроса он признался в причастности к убийству и дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.





«Обвиняемый заключил устную сделку со знакомым по продаже ему своего дома в селе Сотниково, получил деньги, однако жилье не передал. Покупатель неоднократно просил мужчину исполнить обязательства, а затем в октябре 2024 года пришел к нему домой и потребовал возврата денег. В ответ обвиняемый напал на гостя и задушил его. Тело потерпевшего на тележке он отвез на стройплощадку, где подрабатывал, скинул в котлован и присыпал землей. В последующем этот котлован был зарыт», - рассказали в Следственном комитете Бурятии.







В настоящее время обвиняемый взят под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.







Фото: Следственный комитет, МВД Бурятии

Правоохранители Бурятии раскрыли убийство мужчины, который бесследно исчез осенью 2024 года. Выяснилось, что с ним расправился продавец дома, который взял у жертвы деньги, однако расставаться с недвижимостью не захотел.