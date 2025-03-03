В Улан-Удэ подросток стал жертвой конфликта между соседями

В Улан-Удэ правоохранители разбираются в конфликте между соседями, результатом которого стала госпитализация 16-летнего парня.Как рассказали в МВД Бурятии, происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Тулаева. Там один из местных жителей поссорился с соседом. Спустя несколько дней он, будучи пьяным, прихватил двух знакомых и пошел учинять новые разборки.Сосед с 16-летним сыном в этот момент находился дома, а дверь их квартиры была не заперта. Воспользовавшись этим, агрессоры беспрепятственно проникли в жилище, где стали выяснять отношения с оппонентом. В ходе завязавшейся потасовки подросток был сильно избит и ранен ножом в ногу.Приехавшие по вызову сотрудники патрульно-постовой службы задержали всех трех нападавших. Известно, что это жители Улан-Удэ в возрасте 41, 49 и 53-лет. В настоящее время они находятся в камерах для административно-задержанных. Материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.Раненого подростка отвезли в больницу. Тяжесть вреда, причинённого его здоровью, установит судебно-медицинская экспертиза.