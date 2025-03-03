Происшествия 03.03.2025 в 16:20

В Улан-Удэ подросток стал жертвой конфликта между соседями

Парня избили и ударили ножом
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подросток стал жертвой конфликта между соседями
Фото: МВД Бурятии
В Улан-Удэ правоохранители разбираются в конфликте между соседями, результатом которого стала госпитализация 16-летнего парня.

Как рассказали в МВД Бурятии, происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Тулаева. Там один из местных жителей поссорился с соседом. Спустя несколько дней он, будучи пьяным, прихватил двух знакомых и пошел учинять новые разборки.

Сосед с 16-летним сыном в этот момент находился дома, а дверь их квартиры была не заперта. Воспользовавшись этим, агрессоры беспрепятственно проникли в жилище, где стали выяснять отношения с оппонентом. В ходе завязавшейся потасовки подросток был сильно избит и ранен ножом в ногу.

Приехавшие по вызову сотрудники патрульно-постовой службы задержали всех трех нападавших. Известно, что это жители Улан-Удэ в возрасте 41, 49 и 53-лет. В настоящее время они находятся в камерах для административно-задержанных. Материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.

Раненого подростка отвезли в больницу. Тяжесть вреда, причинённого его здоровью, установит судебно-медицинская экспертиза.
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насилие драка

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