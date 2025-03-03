Происшествия 03.03.2025 в 17:59
В Улан-Удэ отец едва не лишился сына из-за замечаний в адрес пьяной компании
Подросток получил ножевые ранения, а мужчина был избит
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности нападения трех мужчин на квартиру в Улан-Удэ, в результате которого 16-летний подросток получил ножевые ранения.
Как рассказали в следственном ведомстве, 2 марта трое мужчин в очередной раз пришли в многоквартирный дом на улице Тулаева в гости к знакомой горожанке и стали у нее в квартире распивать спиртное. Ранее у них неоднократно происходили конфликты с соседом женщины, который предъявлял претензии по поводу постоянного шума от их пьяной компании.
Вечером пьяные мужчины решили разобраться с соседом, вооружились ножом и зашли к нему в квартиру, где нанесли удары клинком в грудь и ногу 16-летнему сыну хозяина, а затем избили и его самого. В этот момент к месту происшествия прибыли полицейские, которые задержали двух нападавших. Одному из злоумышленников удалось улизнуть, но позже его тоже поймали.
«В настоящее время по факту нападения на подростка возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», - сообщили в Следственном комитете.
Как рассказали в следственном ведомстве, 2 марта трое мужчин в очередной раз пришли в многоквартирный дом на улице Тулаева в гости к знакомой горожанке и стали у нее в квартире распивать спиртное. Ранее у них неоднократно происходили конфликты с соседом женщины, который предъявлял претензии по поводу постоянного шума от их пьяной компании.
Вечером пьяные мужчины решили разобраться с соседом, вооружились ножом и зашли к нему в квартиру, где нанесли удары клинком в грудь и ногу 16-летнему сыну хозяина, а затем избили и его самого. В этот момент к месту происшествия прибыли полицейские, которые задержали двух нападавших. Одному из злоумышленников удалось улизнуть, но позже его тоже поймали.
«В настоящее время по факту нападения на подростка возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Решается вопрос об избрании в отношении фигурантов меры пресечения», - сообщили в Следственном комитете.