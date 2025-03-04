Выехавший на встречку грузовик в Бурятии убил двоих человек

Вчера, 3 марта, сотрудниками ГАИ устанавливались обстоятельства смертельного ДТП в Северо-Байкальском районе Бурятии. Двое человек погибли из-за пьяного водителя грузовика.

- По предварительным данным, днем 3 марта нетрезвый водитель грузового автомобиля «Shacman», следуя со стороны с. Кичера в г. Северобайкальск, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «LADA 4X4». В результате ДТП водитель легкового автомобиля и пассажир скончались на месте происшествия. Два пассажира были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, - рассказали в полиции республики.

Результат освидетельствования водителя грузового транспортного средства составил 0,35 мг/л, добавили в МВД.

Фото: полиция РБ