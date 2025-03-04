Происшествия 04.03.2025 в 11:01

Аферисты запугали 77-летнюю жительницу Улан-Удэ финансированием терроризма

В итоге женщина отдала им все сбережения - 1,8 миллиона рублей
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Текст: Андрей Константинов
Аферисты запугали 77-летнюю жительницу Улан-Удэ финансированием терроризма
Фото: архив «Номер один»
Об очередном случае крупного мошенничества сообщили сегодня в МВД Бурятии. Жертвой аферистов стала 77-летняя жительница Улан-Удэ, которая перечислила злоумышленникам все сбережения - 1,8 миллиона рублей.

Как рассказали в полиции, женщину, которая до сих пор работает инженером, обманули по схеме «вы финансируете терроризм». Аферист позвонил улан-удэнке под видом вышестоящего руководителя и предупредил о грядущем звонке из спецслужб.

Лже-сотрудник ФСБ связался с гражданкой по видеозвонку: он был одет в форму и предъявил «удостоверение», что усыпило бдительность женщины. А угрозы уголовного преследования и требование соблюдения конфиденциальности вывели горожанку из состояния психологического равновесия, и она согласилась выполнить все требования аферистов.

На протяжении трех дней пожилая улан-удэнка снимала личные сбережения суммами от 144 до 950 тысяч рублей в банкоматах и переводила их на указанные мошенниками счета. Преступники убеждали женщину, что все средства вернутся после окончания расследования и требовали менять офис банка или терминал при каждом переводе.

Спустя несколько недель к горожанке в гости приехал племянник. Она рассказала ему, что спецслужбы подозревают её в финансировании терроризма, а все сбережения переведены на «безопасные счета». Родственник сразу понял, что его тетя стала жертвой обмана.
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мошенничество

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