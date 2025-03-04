Происшествия 04.03.2025 в 11:16

Иркутский рыбак погиб в Бурятии под лавиной

Трагедия случилась в Окинском районе
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Текст: Андрей Константинов
Иркутский рыбак погиб в Бурятии под лавиной
Несчастный случай произошел 2 марта в Окинском районе Бурятии. Как сообщил телеграм-канал «Ока-инфо.24/7», шесть мужчин из Иркутска направлялись на рыбалку на снегоходах. В местности «Сайлаг» между селами Хужир и Саяны они попали под снежную лавину. В результате один из мужчин – 54-летний иркутянин – погиб. Его тело уже извлекли из-под снега и доставили в морг Тункинской ЦРБ.
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