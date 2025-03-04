Иркутский рыбак погиб в Бурятии под лавиной

Несчастный случай произошел 2 марта в Окинском районе Бурятии. Как сообщил телеграм-канал «Ока-инфо.24/7», шесть мужчин из Иркутска направлялись на рыбалку на снегоходах. В местности «Сайлаг» между селами Хужир и Саяны они попали под снежную лавину. В результате один из мужчин – 54-летний иркутянин – погиб. Его тело уже извлекли из-под снега и доставили в морг Тункинской ЦРБ.