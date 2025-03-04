Происшествия 04.03.2025 в 11:42
Жителя Улан-Удэ, сделавшего замечание алкашам, едва не скинули с балкона
Его 16-летний сын с ножевыми ранениями сейчас находится в больнице
Текст: Андрей Константинов
В Следственном комитете Бурятии сообщили новые подробности громкого нападения на квартиру жителя Улан-Удэ, в результате которого был ранен ножом 16-летний подросток. Самим нападавшим обвинение уже ужесточили. Вместо покушения на убийство одного человека теперь им инкриминируют покушение на убийство двух лиц по предварительному сговору. Кроме того, фигурантам предъявлено обвинение еще по одной статье УК РФ – «Незаконное проникновение в жилище с применение насилия».
Напомним, резонансное происшествие случилось 2 марта в многоквартирном доме на улице Тулаева. Там в квартире одной из жительниц гостили трое мужчин, распивавшие алкоголь. Напившись, они решили разобраться с соседом и его сыном-подростком, которые ранее предъявляли претензии по поводу шума от их пьяной компании.
Злоумышленники, двое из которых вооружились ножами, пошли к соседу на разборки. Дверь в его квартире была не заперта, и мужчины беспрепятственно проникли внутрь. Один из них напал на мальчика, нанеся ему удары ножом в грудь и ногу. Затем агрессоры вдвоем на балконе избили отца, также нанесли ему удары ножом и попытались скинуть его вниз с пятого этажа. Третий фигурант, проникнувший в квартиру, по данным следствия участия в расправе не принимал и, наоборот, пытался оказать помощь раненому подростку. В этот момент к месту происшествия прибыли полицейские, которые задержали нападавших.
«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - рассказали в следственном ведомстве.
Расследование дела уже взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Напомним, резонансное происшествие случилось 2 марта в многоквартирном доме на улице Тулаева. Там в квартире одной из жительниц гостили трое мужчин, распивавшие алкоголь. Напившись, они решили разобраться с соседом и его сыном-подростком, которые ранее предъявляли претензии по поводу шума от их пьяной компании.
Злоумышленники, двое из которых вооружились ножами, пошли к соседу на разборки. Дверь в его квартире была не заперта, и мужчины беспрепятственно проникли внутрь. Один из них напал на мальчика, нанеся ему удары ножом в грудь и ногу. Затем агрессоры вдвоем на балконе избили отца, также нанесли ему удары ножом и попытались скинуть его вниз с пятого этажа. Третий фигурант, проникнувший в квартиру, по данным следствия участия в расправе не принимал и, наоборот, пытался оказать помощь раненому подростку. В этот момент к месту происшествия прибыли полицейские, которые задержали нападавших.
«В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы», - рассказали в следственном ведомстве.
Расследование дела уже взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.