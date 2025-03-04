Происшествия 04.03.2025 в 12:40

В Улан-Удэ 9-летний мальчик попал под машину

Ребенок перебегал дорогу на «красный»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ 9-летний мальчик попал под машину
Фото: ГИБДД Бурятии
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожного происшествия с участием 9-летнего ребенка.

«По предварительным данным, сегодня утром водитель «Тойоты Филдер» на регулируемом пешеходном переходе по ул. Бабушкина совершил наезд на мальчика. Он выбежал на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Сейчас ребенка осматривают медики», - рассказали в ГИБДД Бурятии.

Напомним, вчера в Улан-Удэ женщина за рулем «Хонды Инсайт» наехала на 9-летнюю девочку, которая скатывалась на ватрушке с горки в поселке Забайкальский. Водительских прав у автоледи не было.
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