Происшествия 04.03.2025 в 13:23

Следком Бурятии начал проверку по делу о гибели иркутянина

На мужчину обрушилась снежная лавина
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Текст: Елена Кокорина
Следком Бурятии начал проверку по делу о гибели иркутянина

Тункинским межрайонным следственным отделом Бурятии выясняются обстоятельства гибели жителя Иркутска, на которого 2 марта на склоне горы Сайлак обрушилась снежная лавина.

- По предварительным данным, группа жителей Иркутской области приехали на территорию Окинского района и стали подниматься по склону к горному озеру для рыбалки. 2 марта вечером во время восхождения произошел сход снежной массы, в результате чего погиб один из мужчин. Остальные самостоятельно извлекли его тело и доставили в населенный пункт. По данному факту проводятся процессуальные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначено судебно-медицинское исследование, - рассказали в Следкоме республики.

Фото: loon.site

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снежная лавина следком гибель рыбак

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