Происшествия 04.03.2025 в 18:01

В Улан-Удэ экс-чиновнику мэрии пришлось остаться в камере

Вадиму Будажапову продлили срок содержания под стражей
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ экс-чиновнику мэрии пришлось остаться в камере
Фото: скриншот видео
Советский райсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей в отношении теперь уже бывшего директора Управления эксплуатации административных зданий администрации г. Улан-Удэ Вадима Будажапова. Он просидит в камере СИЗО еще два месяца, до 28 апреля 2025 года.

«Суд учел тяжесть и уголовно-правовую характеристику преступления, в совершении которого обвиняется Будажапов, данные о его личности, обстоятельства, послужившие основаниями для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. В связи с чем пришел к выводу о том, что Будажапов, находясь под более мягкой мерой пресечения, может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на других участников производства по делу, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», - сообщили в пресс-службе райсуда.

Напомним, полиция задержала чиновника прямо на рабочем месте 28 декабря прошлого года. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, Вадим Будажапов дал незаконные указания подчинённым отдать ему часть денег с выданной им премии. На время расследования его отправили в СИЗО.

Отметим, сейчас Вадим Будажапов уже не является директором Управления эксплуатации административных зданий администрации Улан-Удэ. По данным из открытых источников, с 22 января эту должность занимает Анатолий Цивилев.
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