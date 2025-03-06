Происшествия 06.03.2025 в 12:27

В Бурятии студент по-крупному обчистил дом

Парень утащил вещи на четверть миллиона рублей
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии студент по-крупному обчистил дом
Фото: архив «Номер один»
Полиция Бурятии раскрыла кражу, совершенную в конце прошлого года в Иволгинском районе.

Как сообщили в МВД, с заявлением о хищении имущества жительница Улан-Удэ обратилась 24 декабря. Женщина рассказала, что у неё есть дача в селе Красноярово, и что она с семьёй периодически приезжает туда. Утром горожанке позвонили соседи и рассказали, что в её доме выставлено окно.

На месте выяснилось, что из дома пропал телевизор, а из гаража исчезли две бензопилы, три велосипеда, садовый триммер, паяльник и моющее устройство. Общий ущерб составил более 225 тысяч рублей.

«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 17-летний студент колледжа, который живёт поблизости. Парня задержали, он сознался в краже. Молодой человек рассказал, что сам вынес имущество и сложил его неподалёку, после чего попросил двух знакомых временно перевезти похищенные вещи в сарай к одному из них. При этом студент ввёл друзей в заблуждение, заявив, что имущество принадлежит ему», - рассказали в МВД.

Похищенные вещи изъяли, а в отношении студента возбудили уголовное дело за кражу. Материалы дела сейчас переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования.
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