В Бурятии студент по-крупному обчистил дом

Полиция Бурятии раскрыла кражу, совершенную в конце прошлого года в Иволгинском районе.Как сообщили в МВД, с заявлением о хищении имущества жительница Улан-Удэ обратилась 24 декабря. Женщина рассказала, что у неё есть дача в селе Красноярово, и что она с семьёй периодически приезжает туда. Утром горожанке позвонили соседи и рассказали, что в её доме выставлено окно.На месте выяснилось, что из дома пропал телевизор, а из гаража исчезли две бензопилы, три велосипеда, садовый триммер, паяльник и моющее устройство. Общий ущерб составил более 225 тысяч рублей.«Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к преступлению причастен 17-летний студент колледжа, который живёт поблизости. Парня задержали, он сознался в краже. Молодой человек рассказал, что сам вынес имущество и сложил его неподалёку, после чего попросил двух знакомых временно перевезти похищенные вещи в сарай к одному из них. При этом студент ввёл друзей в заблуждение, заявив, что имущество принадлежит ему», - рассказали в МВД.Похищенные вещи изъяли, а в отношении студента возбудили уголовное дело за кражу. Материалы дела сейчас переданы в Следственный комитет для дальнейшего расследования.