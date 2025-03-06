Житель Бурятии отдал почти 600 тысяч за снегоход, который так и не увидел

В полицию Прибайкальского района с заявлением о мошенничестве обратился 40-летний местный житель. Мужчина рассказал, что стал жертвой аферистов, пытаясь купить снегоход.Как сообщили в МВД Бурятии, сельчанин нашел объявление о продаже снегохода за 615 тысяч рублей на популярном сайте и связался с продавцом, который предложил обсудить нюансы сделки не в диалоге сервиса, а в стороннем мессенджере.Продавец продемонстрировал товар покупателю и объяснил, что снегоход находится в Красноярском крае, откуда он готов отправить его доставкой. Спустя время он отправил покупателю квитанцию об отправке снегохода транспортной компанией, и мужчина перевел на указанные счета 587 тысяч рублей, 330 из которых он взял в кредит.Вечером покупатель увидел, что переписка в мессенджере удалена, а продавец перестал выходить на связь. Сельчанин связался с транспортной компанией, где подтвердили создание отправления, но сам товар продавец еще не предоставил.Спустя несколько дней, когда мужчина узнал, что продавец так и не отгрузил снегоход в транспортную компанию, то понял, что стал жертвой мошенников.