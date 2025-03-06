Из-за горящих мусоропроводов многоэтажек в Улан-Удэ эвакуировали людей

За сутки в Улан-Удэ произошло три пожара и два из них возникли в мусоропроводах многоэтажек. Один случился в десятиэтажном доме по улице Смолина. Там огнеборцы МЧС России спасли несколько взрослых и двоих детей.

- На свежий воздух пришлось вывести жильцов в спасательных устройствах из-за сильного задымления. Возгорание в мусоропроводе оперативно потушили на одном квадрате. Причиной могла стать непотушенная сигарета. Вероятно по этой же причине горел мусор на лестничной площадке в многоэтажном доме по улице Жердева. Возгорание на одном квадрате потушили очевидцы до прибытия пожарных, - рассказали в МЧС республики.

Третий пожар возник в частном жилом доме на улице Лучистая. В результате пожара уничтожена кровля, второй этаж здания и веранда на общей площади 112 квадратов. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети, добавили в МЧС.

Фото: МЧС РБ