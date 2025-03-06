Происшествия 06.03.2025 в 17:32

Поездка на рыбалку для жителей Бурятии закончилась умышленным убийством

Чтобы наказать неприятеля один из них взялся за оружие
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Текст: Елена Кокорина
Поездка на рыбалку для жителей Бурятии закончилась умышленным убийством

Поездка на рыбалку закончилась для жителя Баунтовского района Бурятии убийством одного из знакомых. Мужчина попытался оправдаться в суде и настаивал на версии превышения самообороны с его стороны, однако суд не поверил его доводам и обвинил в умышленном убийстве.

Суд над 34-летним мужчиной состоялся 3 марта, а сама трагедия произошла в ночь с 18 на 19 октября 2024 г., недалеко от   поселка Окунево, куда компания из пятерых мужчин поехала на рыбалку. По дороге рыбаки активно распивали спиртное. Примерно в четырех километрах от поселка Окунево автомобиль застрял и между обвиняемым и весьма подвыпившим потерпевшим произошел конфликт.

- На почве личных неприязненных отношений, у подсудимого возник умысел убить потерпевшего. Для реализации своего умысла   он ушел в поселок, достал из схрона двуствольное охотничье ружье модели «ТОЗ 63» 16 калибра и зарядил его двумя патронами. Вернувшись к автомобилю, он выстрелил   потерпевшему в живот, причинив сквозное проникающее дробовое ранение брюшной полости и последний скончался на месте происшествия, - рассказывают в Баунтовском суде.

В судебном заседании подсудимый вину в причинении смерти потерпевшему признал частично, указав, что он отправился в поселок за помощью, чтобы вытащить застрявший на озере автомобиль, а ружье взял в целях защиты от волков, так как видел волчьи следы по дороге в Окунево. Выстрелил он в потерпевшего, поскольку последний напал на него с железной головкой кайла, поэтому считает, что совершил убийство, превысив пределы необходимой обороны.

- Суд к доводам подсудимого отнесся критически, как к способу защиты, с помощью которого можно уйти от ответственности за содеянное. Приговором суда его признали виновным, назначив наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. В пользу родственников потерпевшего суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 2 350 000 рублей, - добавили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Фото: Елена Кокорина

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убийство рыбалка

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