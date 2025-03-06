Вооруженный беспредельщик из трамвая оказался дворником из Улан-Удэ

В Улан-Удэ задержали мужчину, который накануне навел «шороху» в трамвае, расхаживая по вагону между пассажирами и размахивая ножом. Полицейские установили, что беспредельщик работает городским дворником.

Видео с вооруженным наркоманом распространили некоторые СМИ города. Вечером 5 марта он передвигался в трамвае с ножом, а сегодня, 6 марта, повредил колеса автомобилей, припаркованных на ул. Ключевская.

- В ходе проверки полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался горожанин 1984 года рождения. Предварительно установлено, что в момент совершения противоправных деяний он находился в состоянии наркотического опьянения. Мужчина работает дворником. Ранее судим по ст. 228 УК РФ. Состоит на учете в РНД - региональном наркологическом диспансере, - рассказали в полиции города.

Сейчас нарушитель порядка помещен в камеру административно заключенных. Ведется сбор доказательной базы.

Фото: полиция Бурятии