В Бурятии сгорел еще один двухэтажный гостевой дом

Вчера вечером в Тункинском районе Бурятии сгорел двухэтажный гостевой дом. Несколько дней назад подобный пожар произошел в Кабанском районе, где дотла выгорел гостиничный дом турбазы на Байкале.

На момент прибытия первого пожарного подразделения в улус Жемчуг пламя полностью охватило двухэтажный гостевой дом.

- Существовала угроза перехода пламени на соседние жилые дома. Благодаря оперативным действиям прибывших пожарных распространение огня не было допущено и соседние постройки не пострадали. Из здания до прибытия пожарных подразделений самостоятельно эвакуировались 5 человек. Площадь пожара составляет 200 кв.м. на месте работали 18 пожарных и 4 единицы техники, - рассказали в ГО и ЧС республики.

Причина пожара пока не сообщается.

Фото: ГО и ЧС