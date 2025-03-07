Жительница Бурятии проиграла 700 тысяч рублей

В полицию Джидинского района Бурятии с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя местная жительница. Она стала жертвой аферистов, втянувших её в онлайн-игры.Как рассказали в МВД Бурятии, в январе прошлого года сельчанка нашла в мессенджере группу, где обучали алгоритмам и стратегии онлайн-игр. В группе были опубликованы положительные видеоотзывы от граждан, которые прошли обучение и получили с них доход. Аферисты, создавшие аккаунт, уверяли подписчиков, что с «алгоритмом удача не нужна – работает чистая стратегия».В одном из сообщений, которые сельчанке отправил создатель канала, был расписан пошаговый алгоритм с правилами и указано, какие приложения и игры устанавливать. Женщина скачала игру, внесла стартовый капитал и начала играть. В приложении даже отобразился выигрыш, а создатели канала попросили оплатить 20% от его суммы в качестве вознаграждения за обучение или записать видео с благодарностью для размещения в качестве рекламы, что джидинка и сделала.На протяжении нескольких месяцев женщина вносила на игровой счет различные суммы, делала ставки и играла по «алгоритмам». О том, есть ли у азартных игр лицензия, она даже не задумалась.В ноябре прошлого года, когда у сельчанки закончились деньги, она попросила средства у сестры. Но та, быстро разобравшись в ситуации, объяснила родственнице, что она попалась на уловки аферистов. К тому моменту женщина в общей сложности потеряла около 700 тысяч рублей.