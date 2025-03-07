Происшествия 07.03.2025 в 12:06

Гостевой дом в Бурятии сгорел из-за электропроводки

Это уже второй подобный пожар за 9 дней
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Текст: Елена Кокорина
Гостевой дом в Бурятии сгорел из-за электропроводки

Полностью потушить пожар в Тункинском районе Бурятии удалось лишь к 10 часам утра. Как сообщили в ГО и ЧС республики, причиной загоревшегося гостевого дома стало короткое замыкание электрической проводки.

- Пожар полностью ликвидирован в 9:50 утра 7 февраля. По уточнённой информации сгорел гостевой дом на общей площади 450 кв.м. Информации о пострадавших не поступало. По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки, - уточнили в ведомстве.

Напомним, что всего несколько дней назад подобный пожар произошел и в Кабанском районе, где дотла выгорел гостиничный дом турбазы на Байкале. Причину назвали ту же – неисправное электричество.

Фото: скриншот видео ГО и ЧС

 

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