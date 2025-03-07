В Улан-Удэ будут судить «магазинного» мошенника

В Улан-Удэ полиция завершила расследование в отношении 23-летнего горожанина, обвиняемого в пяти эпизодах мошенничества. Парень специализировался на хищениях из магазинов.«Молодой человек заходил в торговую точку, просил подать ему несколько блоков дорогостоящих сигарет либо спиртных напитков, складывал товар в пакет, а затем, отвлекая внимание продавца просьбой подать что-то ещё, уходил. Таким образом, в пяти торговых точках он похитил товар общей стоимостью более 30 тысяч рублей», - рассказали в МВД Бурятии.Как отметили в полиции, парень не имеет постоянной работы и ранее уже был судим за имущественные преступления. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.