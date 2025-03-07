Машина с малолетними детьми в Улан-Удэ вылетела на встречную полосу

Сотрудники Госавтоинспекции работают сейчас на месте ДТП с маршрутным автобусом №100. Вылетевший на встречную полосу водитель иномарки, в которой находились малолетние дети, был в состоянии алкогольного опьянения.

- Предварительно установлено, что сегодня в 13:35 водитель автомобиля «Хонда» 1993 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя по ул. Гагарина, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Фиат Дукато» следующим по маршруту № 100. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его двое несовершеннолетних пассажиров (девочка 4 лет и мальчик 7 лет) доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в полиции.

В автобусе пострадавших нет. Причину ДТП установит расследование.

Фото: скриншот видео полиции РБ