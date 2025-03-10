Происшествия 10.03.2025 в 10:54

Житель Улан-Удэ лишился почти 5 миллионов рублей

Пожилой мужчина поверил «сотруднику ФСБ» и отдал все сбережения
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ лишился почти 5 миллионов рублей
Крупное мошенничество зарегистрировала полиция Улан-Удэ. Жертвой аферистов стал пожилой мужчина, он потерял все свои накопления - около 4,7 млн рублей.

Как рассказали в МВД Бурятии, горожанин находился дома, когда ему в мессенджере написал «коллега» из золотодобывающей компании, работающей в одном из районов республики. Отправитель предупредил: из организации утекли данные работников, велика вероятность, что ими могут воспользоваться недобросовестные сотрудники банков для хищения сбережений или оформления займов. В работу, по словам «коллеги», уже включились «представители ФСБ».

Звонок «сотрудника спецслужбы» не заставил себя ждать. Аферист объяснил, что горожанин может лишиться всех своих денег: средства могут быть переведены за рубеж для финансирования преступной деятельности внешнеполитического противника. Чтобы не допустить этого, он советовал направить их на «специальный банковский счёт». Кроме того, мошенник подчеркнул: недобросовестные работники банка будут звонить улан-удэнцу и интересоваться причиной обналичивания сбережений. В таком случае необходимо ответить, что средства нужны для покупки земельного участка и ремонта квартиры.

Поверив собеседнику, горожанин в течение трех дней обналичил и затем перечислил через банкомат по указанным реквизитам свои накопления — около 4,7 млн рублей. Затем мужчина рассказал о случившемся дочерям, которые сразу поняли, что их отца обманули.
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