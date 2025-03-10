Парочка алкашей в Бурятии украла у сельчан мясо

Шутливая поговорка про «дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде» нашла свое продолжение в селе Курумканского района Бурятии. В минувшие выходные там задержали наглецов, которые в отсутствие хозяев взломали дом чтобы напиться воды, а попутно украли у них 10 кг мяса.

Сообщение о краже в селе Курумкан поступило сотрудникам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

- Прибывшим на место росгвардейцам хозяева рассказали, что были в гостях, а когда вернулись, в их доме находились незнакомые люди. Женщина и мужчина объяснили, что проникли в дом путем вскрытия дверей, чтобы попить воды. Хозяева отпустили незнакомцев, а позже обнаружили, что из морозильного ларя исчезло 10 кг мяса, - сообщают в Росгвардии.

Вскоре росгвардейцы совместно с сотрудниками полиции на соседней улице задержали 42-летнего подозреваемого. Мужчина уже успел продать украденное мясо, а на полученные деньги купил алкоголь. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Фото: loon.site