В Бурятии озабоченный здоровьем сельчанин обворовал больницу

Полиция Бурятии раскрыла кражу, совершенную в Курумканской районной больнице. Там в феврале в эндоскопическом кабинете пропал течеискатель для эндоскопа стоимостью 15 тысяч рублей. Обнаружив хищение, медики обратились к правоохранителям.Как выяснили полицейские, к краже оказался причастен 45-летний знакомый медсестры. Он заходил в кабинет эндоскопии, и, когда женщина на несколько минут покинула помещение, похитил имущество.Мужчину задержали, он сознался в преступлении. Сельчанин думал, что совершает кражу механического тонометра. А поскольку у него дома имеется электрический, он планировал совместить эти два прибора в один для большей точности измерения давления.«Похищенное оборудование изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.