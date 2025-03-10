Происшествия 10.03.2025 в 12:15

В Бурятии озабоченный здоровьем сельчанин обворовал больницу

Правда, мужчину подвели познания в медицинском оборудовании
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии озабоченный здоровьем сельчанин обворовал больницу
Фото: МВД Бурятии
Полиция Бурятии раскрыла кражу, совершенную в Курумканской районной больнице. Там в феврале в эндоскопическом кабинете пропал течеискатель для эндоскопа стоимостью 15 тысяч рублей. Обнаружив хищение, медики обратились к правоохранителям.

Как выяснили полицейские, к краже оказался причастен 45-летний знакомый медсестры. Он заходил в кабинет эндоскопии, и, когда женщина на несколько минут покинула помещение, похитил имущество.

Мужчину задержали, он сознался в преступлении. Сельчанин думал, что совершает кражу механического тонометра. А поскольку у него дома имеется электрический, он планировал совместить эти два прибора в один для большей точности измерения давления.

«Похищенное оборудование изъято. По факту кражи возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.
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