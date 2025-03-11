В Улан-Удэ задержали двух «решал»

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу двух мужчин, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.«По версии следствия, обвиняемые ввели в заблуждение директора частной компании и индивидуального предпринимателя, обещая им решить вопросы с должностными лицами правоохранительных органов, в частности, избежать налоговой и уголовной ответственности. За свои посреднические услуги они получили от бизнесменов денежное вознаграждение», - сообщили в пресс-службе суда.Согласно решению суда, «решалы» проведут в следственном изоляторе два месяца. Судебное постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.