Происшествия 11.03.2025 в 09:12

В Улан-Удэ задержали двух «решал»

За деньги они обещали бизнесменам решить проблемы с налоговой и полицией
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ задержали двух «решал»
Фото: архив «Номер один»
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу двух мужчин, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.

«По версии следствия, обвиняемые ввели в заблуждение директора частной компании и индивидуального предпринимателя, обещая им решить вопросы с должностными лицами правоохранительных органов, в частности, избежать налоговой и уголовной ответственности. За свои посреднические услуги они получили от бизнесменов денежное вознаграждение», - сообщили в пресс-службе суда.

Согласно решению суда, «решалы» проведут в следственном изоляторе два месяца. Судебное постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
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мошенничество

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