Происшествия 11.03.2025 в 09:12
В Улан-Удэ задержали двух «решал»
За деньги они обещали бизнесменам решить проблемы с налоговой и полицией
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и взял под стражу двух мужчин, обвиняемых в особо крупном мошенничестве.
«По версии следствия, обвиняемые ввели в заблуждение директора частной компании и индивидуального предпринимателя, обещая им решить вопросы с должностными лицами правоохранительных органов, в частности, избежать налоговой и уголовной ответственности. За свои посреднические услуги они получили от бизнесменов денежное вознаграждение», - сообщили в пресс-службе суда.
Согласно решению суда, «решалы» проведут в следственном изоляторе два месяца. Судебное постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
«По версии следствия, обвиняемые ввели в заблуждение директора частной компании и индивидуального предпринимателя, обещая им решить вопросы с должностными лицами правоохранительных органов, в частности, избежать налоговой и уголовной ответственности. За свои посреднические услуги они получили от бизнесменов денежное вознаграждение», - сообщили в пресс-службе суда.
Согласно решению суда, «решалы» проведут в следственном изоляторе два месяца. Судебное постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Тегимошенничество