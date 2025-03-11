В Улан-Удэ росгвардейцы пресекли незаконный оборот наркотических средств

В ходе ночного патрулирования по улице Верхнеудинской сотрудники Росгвардии пресекли попытку незаконного оборота наркотических средств.

- Прохожий, увидев патрульный автомобиль Росгвардии, резко изменил траекторию движения в сторону от машины и скинул пачку сигарет, чем и привлек внимание сотрудников. При проверке документов было установлено, что мужчина ранее привлекался за незаконный оборот наркотиков, - сообщили в полиции.

Задержанный, 49-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции. В выкинутой им пачке сигарет находился пакетик с белым порошком.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что содержимым пакетика является синтетический наркотик «мефедрон» массой 0,97 гр.

По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии