Происшествия 11.03.2025 в 09:42
В Бурятии конфликт девочек из-за вещей с Вайлдберриз закончился приговором
Девочки больше не подруги, а за плечами одной из них появилась судимость
Текст: Андрей Константинов
В Джидинском районе Бурятии несовершеннолетняя девушка оказалась на скамье подсудимых по обвинению в вымогательстве. Её жертвой стала подруга, также не достигшая совершеннолетия.
Как сообщили в пресс-службе Джидинского райсуда, две девочки дружили, но затем насмерть рассорились. Конфликт возник из-за вещей, которые они заказывали на Вайлдберриз. Обвиняемая побила подругу, а после, угрожая вновь применить насилие, стала требовать у нее 3300 рублей. Это сумма не возникла с потолка. Ранее девушка бесплатно сделала потерпевшей татуировки и пирсинг, но после ссоры решила, что деньги за эти услуги теперь уже бывшая подруга должна ей вернуть.
Конфликт между несовершеннолетними дошел до правоохранительных органов. В отношении агрессивной девушки возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».
На суде обвиняемая частично признала вину. Наказывать строго ее не стали, приговорив к 10 месяцам ограничения свободы.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Как сообщили в пресс-службе Джидинского райсуда, две девочки дружили, но затем насмерть рассорились. Конфликт возник из-за вещей, которые они заказывали на Вайлдберриз. Обвиняемая побила подругу, а после, угрожая вновь применить насилие, стала требовать у нее 3300 рублей. Это сумма не возникла с потолка. Ранее девушка бесплатно сделала потерпевшей татуировки и пирсинг, но после ссоры решила, что деньги за эти услуги теперь уже бывшая подруга должна ей вернуть.
Конфликт между несовершеннолетними дошел до правоохранительных органов. В отношении агрессивной девушки возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».
На суде обвиняемая частично признала вину. Наказывать строго ее не стали, приговорив к 10 месяцам ограничения свободы.
Приговор в законную силу еще не вступил.
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