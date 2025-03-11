В Бурятии конфликт девочек из-за вещей с Вайлдберриз закончился приговором

В Джидинском районе Бурятии несовершеннолетняя девушка оказалась на скамье подсудимых по обвинению в вымогательстве. Её жертвой стала подруга, также не достигшая совершеннолетия.Как сообщили в пресс-службе Джидинского райсуда, две девочки дружили, но затем насмерть рассорились. Конфликт возник из-за вещей, которые они заказывали на Вайлдберриз. Обвиняемая побила подругу, а после, угрожая вновь применить насилие, стала требовать у нее 3300 рублей. Это сумма не возникла с потолка. Ранее девушка бесплатно сделала потерпевшей татуировки и пирсинг, но после ссоры решила, что деньги за эти услуги теперь уже бывшая подруга должна ей вернуть.Конфликт между несовершеннолетними дошел до правоохранительных органов. В отношении агрессивной девушки возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство».На суде обвиняемая частично признала вину. Наказывать строго ее не стали, приговорив к 10 месяцам ограничения свободы.Приговор в законную силу еще не вступил.