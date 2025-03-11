Жительница Улан-Удэ получила палкой по голове от кавалера, с которым познакомилась на остановке

Вечером 4 марта в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от мужчины, который совершал пробежку по набережной Уды. Бегун увидел лежащую на земле пьяную женщину и позвонил в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители выяснили, что горожанка стала жертвой грабежа.Когда 45-летняя улан-удэнка пришла в себя, она рассказала полицейским, что на остановке познакомилась с мужчиной. Пара стала распивать спиртное, гуляя в центре города. Когда деньги закончились, женщина заложила в ломбард свои серьги и «застолье» продолжилось уже на набережной.Затем в ходе продолжавшегося распития алкоголя между собутыльниками возникла ссора. Новый знакомый, подняв с земли палку, ударил женщину по голове, забрал оброненный ею телефон, снял с руки два золотых кольца и скрылся, оставив женщину лежать на земле. Однако спустя несколько минут мужчина вернулся и похитил деньги из сумочки пострадавшей.«Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 43-летний ранее судимый за грабеж улан-удэнец. Полицейские задержали злоумышленника. Телефон и украшения он успел сбыть, а деньги потратил на покупку спиртного. Гаджет изъят и по завершению следственных действий будет возвращен владелице», - сообщили в МВД Бурятии.По факту грабежа возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.