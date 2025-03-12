Происшествия 12.03.2025 в 17:26

Мошенники начали использовать для обмана самозапрет на кредиты

Они звонят от лица сотрудников «Госуслуг» или бюро кредитных историй
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Текст: Служба информации "Номер один"
Мошенники начали использовать для обмана самозапрет на кредиты

Мошенники начали использовать для обмана россиян недавно заработавший самозапрет на кредиты. Они звонят от лица сотрудника портала «Госуслуги» и уверяют, что запрет был установлен неправильно, сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности.

Представившись сотрудником «Госуслуг» и сообщив о якобы неверной установке самозапрета на кредиты, мошенник отправляет гражданину фишинговую ссылку.

- Мошенники предлагают перейти по короткой ссылке, которую присылают в мессенджере, якобы чтобы исправить заявление. После того как человек по ней переходит, он попадает на сайт, имитирующий «Госуслуги», вводит свои данные для входа, и они попадают к мошенникам, - говорят эксперты.

Злоумышленники могут авторизоваться в приложении банка с помощью «Госуслуг», а затем получить доступ к счетам жертвы. Кроме того, по фишинговой ссылке на устройство пользователя может быть загружен вирус, способный считывать СМС-сообщения, в том числе одноразовые коды для входа «Госуслуги» или в банковское приложение.

Мошенники могут также представиться сотрудниками бюро кредитных историй (БКИ) или службы поддержки банков, также отметили эксперты.

Напомним, самозапрет на кредиты был введен с 1 марта 2025 года. Его гражданин может установить на Госуслугах онлайн. За десять дней с начала работы сервиса им воспользовались более 5 млн человек.

 

Фото: loon.site

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мошенник Бурятия самозапрет кредиты

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