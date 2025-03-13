Вооруженный хулиган стал ночным кошмаром жителей Бурятии
Накануне в Бурятии правоохранители задержали хулигана, который навел страху на жителей города Северобайкальска. Вооружившись ножом, он стучался в дверь и угрожал местной жительнице убийством.
Подробностями ночного происшествия поделились в Росгвардии Бурятии.
- В многоквартирном доме города Северобайкальска мужчина с ножом пытался проникнуть ночью в одну из квартир. На место незамедлительно выехал наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Сообщение в правоохранительные органы поступило от испуганной хозяйки, которая находилась в квартире с дочерью. Женщина рассказала, что мужчина стучался в двери, угрожал убийством и вел себя агрессивно, - сообщили в ведомстве.
Однако при виде росгвардейцев злоумышленник выкинул нож и явно присмирел. 36-летнего ранее судимого правонарушителя передали сотрудникам полиции и по факту угрозы убийством возбудили уголовное дело.
Фото: Росгвардия Бурятии