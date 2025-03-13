Происшествия 13.03.2025 в 16:37

36-летнюю жительницу Бурятии осудили за поддельные права

За это ей грозит ограничение свободы на полгода
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Текст: Служба информации "Номер один"
36-летнюю жительницу Бурятии осудили за поддельные права

36-летняя жительница Хоринского района осуждена за использование поддельного водительского удостоверения. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

Судом установлено, что в целях получения водительских прав без прохождения специального обучения женщина приобрела в сети Интернет поддельное удостоверение.

В декабре 2024 года ее остановили сотрудники ГИБДД, которым она предъявила фальшивый документ.

Хоринский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.


Фото: ru.freepik.com

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