36-летнюю жительницу Бурятии осудили за поддельные права

36-летняя жительница Хоринского района осуждена за использование поддельного водительского удостоверения. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст.327 УК РФ (приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

Судом установлено, что в целях получения водительских прав без прохождения специального обучения женщина приобрела в сети Интернет поддельное удостоверение.

В декабре 2024 года ее остановили сотрудники ГИБДД, которым она предъявила фальшивый документ.

Хоринский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу.





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