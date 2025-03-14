Происшествия 14.03.2025 в 09:14

Мэр Улан-Удэ «Авария устранена, все работы завершены»

Однако вода в квартиры горожан еще не вернулась
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ «Авария устранена, все работы завершены»
Фото: мэрия Улан-Удэ
Сегодня около 8 часов утра мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщил о ликвидации аварии на магистральном водопроводе в центре города.

«Авария устранена, все работы завершены. Идет заполнение системы, это может занять пару часов. Скоро вода поступит в квартиры», - заявил градоначальник.

Напомним, вчера днем в ходе реконструкции напорного коллектора подрядная организация «ИнжСтрой-Инновации» повредила водопровод на улице Борсоева. В результате без холодной воды остались сотни домов и социальные объекты в части Советского и Железнодорожного районов города.

Ликвидация аварии шла весь вчерашний вечер и всю сегодняшнюю ночь. В ней участвовали более 30 специалистов и 17 единиц техники. Поврежденный участок водопровода был заменен.

Из-за аварии сегодня утром занятия первой смены в школах, попавших под отключение, перевели на дистант. Также не открылись детские сады, при этом работу поликлиник не остановили – к ним организовали подвоз воды.

Проверкой происшествия уже занимается прокуратура.
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