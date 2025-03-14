В Бурятии разыскивают двух женщин





Ориентировки на розыск сразу двух женщин появились в Бурятии. Одна из них - 29-летняя Хардама Пронтеева – ушла из дома еще 2 ноября 2024 года. Она проживала в СНТ «Авиатор» в поселке Аэропорт. О судьбе женщины до настоящего времени ничего не известно.Приметы: азиатской внешности, на вид 30 лет, среднего телосложения, рост около 170 сантиметров, длинные черные волосы, карие глаза.Особые приметы: шрам на животе.Была одета: черная вязанная шапка, короткая черная куртка, темно-синие спортивные брюки, серые кроссовки.При наличии информации о разыскиваемой женщине или ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-56-72, 8 (964) 406-87-89, 8 (996) 935-40-90 или 102.О розыске второй женщины сообщил поисковый отряд «Лиза Алерт». Это 42-летняя жительница поселка Каменск Татьяна Смольникова. О ней ничего не известно с 11 марта этого года.Приметы: рост 160 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.Была одета, предположительно: светло-коричневая удлиненная куртка, серые спортивные брюки, светло-коричневые ботинки, светло-коричневая шапка. С собой была маленькая черная сумка с ремнем.При наличии информации о местонахождении Татьяны Смольниковой просьба позвонить на телефон горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или на номер 112. Также для поиска женщины требуется помощь добровольцев.