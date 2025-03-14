В Улан-Удэ хозяина магазина побили за сделанное замечание

Сигнал тревоги поступил вчера вечером во вневедомственную охрану с одного из магазинов в Октябрьском районе Улан-Удэ. Когда росгвардейцы прибыли на место, выяснилось, что там произошла драка. Двух ее участников удалось задержать, а третий успел сбежать.Вызвавший правоохранителей продавец магазина рассказал, что в зал зашли трое парней, один из которых был в балаклаве. Когда они вышли, на улице хозяин торговой точки сделал молодому человеку в балаклаве замечание. Начался словесный конфликт, переросший в драку. Продавец, увидев происходящее в окно, нажал «тревожную кнопку».«Задержанных, 20-летних жителей Улан-Удэ, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На правонарушителей был составлен административный протокол за нанесение побоев хозяину магазина», - сообщили в Росгвардии Бурятии.