Происшествия 14.03.2025 в 13:41
Власти Улан-Удэ ждут от горожан понимания
Многие дома, попавшие под отключение, до сих пор остаются без воды
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ несмотря на заявления об устранении аварии на магистральном водопроводе многие дома по-прежнему остаются без воды. Речь идет преимущественно о жителях Железнодорожного района. Власти объясняют это тем, что еще идет «наполнение системы».
«В связи с запуском системы водоснабжения вода подаётся постепенно. Повышение давления может привести к гидроудару, который способен повредить трубы и другое оборудование. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение. Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к улан-удэнцам в «Водоканале».
При возникновении проблем с водоснабжением горожанам рекомендуют обращаться в свою управляющую компанию звонить в диспетчерскую «Водоканал» по номеру 44-00-00. Однако, как сообщают в соцсетях, до диспетчерской службы дозвониться невозможно.
Между тем жители некоторых домов, где водоснабжение восстановили, жалуются, что из кранов бежит ржавая вода. Об этом «Номер один» сообщил ряд горожан.
Напомним, вчера днем в ходе реконструкции напорного коллектора подрядная организация «ИнжСтрой-Инновации» повредила водопровод на улице Борсоева. В результате без холодной воды остались сотни домов и социальные объекты в части Советского и Железнодорожного районов города.
Ликвидация аварии шла весь вчерашний вечер и всю сегодняшнюю ночь. В ней участвовали более 30 специалистов и 17 единиц техники. Поврежденный участок водопровода был заменен.
Из-за аварии сегодня утром занятия первой и частично второй смен в школах, попавших под отключение, перевели на дистант. Также не открылись детские сады, при этом работу поликлиник не остановили – к ним организовали подвоз воды.
Сегодня в 8 утра мэр Улан-Удэ сообщил, что авария устранена, все работы завершены.
«Идет заполнение системы, это может занять пару часов. Скоро вода поступит в квартиры», - заявил утром градоначальник.
«В связи с запуском системы водоснабжения вода подаётся постепенно. Повышение давления может привести к гидроудару, который способен повредить трубы и другое оборудование. Мы работаем над тем, чтобы обеспечить стабильное водоснабжение. Просим вас с пониманием отнестись к временным неудобствам», - обратились к улан-удэнцам в «Водоканале».
При возникновении проблем с водоснабжением горожанам рекомендуют обращаться в свою управляющую компанию звонить в диспетчерскую «Водоканал» по номеру 44-00-00. Однако, как сообщают в соцсетях, до диспетчерской службы дозвониться невозможно.
Между тем жители некоторых домов, где водоснабжение восстановили, жалуются, что из кранов бежит ржавая вода. Об этом «Номер один» сообщил ряд горожан.
Напомним, вчера днем в ходе реконструкции напорного коллектора подрядная организация «ИнжСтрой-Инновации» повредила водопровод на улице Борсоева. В результате без холодной воды остались сотни домов и социальные объекты в части Советского и Железнодорожного районов города.
Ликвидация аварии шла весь вчерашний вечер и всю сегодняшнюю ночь. В ней участвовали более 30 специалистов и 17 единиц техники. Поврежденный участок водопровода был заменен.
Из-за аварии сегодня утром занятия первой и частично второй смен в школах, попавших под отключение, перевели на дистант. Также не открылись детские сады, при этом работу поликлиник не остановили – к ним организовали подвоз воды.
Сегодня в 8 утра мэр Улан-Удэ сообщил, что авария устранена, все работы завершены.
«Идет заполнение системы, это может занять пару часов. Скоро вода поступит в квартиры», - заявил утром градоначальник.
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