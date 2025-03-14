В Бурятии маленькая девочка оказалась в больнице после нападения собаки

Нападение собаки на 7-летнюю девочку произошло в поселке Баргузин 11 марта. Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7», после атаки животного ребенок оказался в хирургическом отделении Центральной районной больницы. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, средней степени тяжести.Подробности происшествия рассказали в МВД Бурятии. По данным полиции, собака напала на девочку, когда та шла по одной из улиц села на занятия в Дом творчества.«Кобель сбежал из вольера, вырвался на улицу, где напал на девочку, сбив с ног. Ребенка спасла очевидица, которая проезжала мимо. Она прогнала животное, посадила девочку в машину и отвезла в больницу. Животное официально зарегистрировано, собака не находилась на самовыгуле и ранее на людей не нападала», - сообщили в полиции.Будет ли возбуждаться уголовное дело, станет ясно после судебно-медицинской экспертизы по определению тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Как отметили в МВД, хозяева животного уже обещали оказать поддержку пострадавшей девочке.Пока же в отношении хозяина пса составлен административный протокол, его ждет штраф.