Происшествия 14.03.2025 в 14:25

В Бурятии маленькая девочка оказалась в больнице после нападения собаки

Ребенка спасла проезжавшая мимо женщина
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии маленькая девочка оказалась в больнице после нападения собаки
Фото: pixabay.com
Нападение собаки на 7-летнюю девочку произошло в поселке Баргузин 11 марта. Как сообщает «Баргузин-инфо.24/7», после атаки животного ребенок оказался в хирургическом отделении Центральной районной больницы. Состояние пострадавшей оценивается как стабильное, средней степени тяжести.

Подробности происшествия рассказали в МВД Бурятии. По данным полиции, собака напала на девочку, когда та шла по одной из улиц села на занятия в Дом творчества.

«Кобель сбежал из вольера, вырвался на улицу, где напал на девочку, сбив с ног. Ребенка спасла очевидица, которая проезжала мимо. Она прогнала животное, посадила девочку в машину и отвезла в больницу. Животное официально зарегистрировано, собака не находилась на самовыгуле и ранее на людей не нападала», - сообщили в полиции.

Будет ли возбуждаться уголовное дело, станет ясно после судебно-медицинской экспертизы по определению тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. Как отметили в МВД, хозяева животного уже обещали оказать поддержку пострадавшей девочке.

Пока же в отношении хозяина пса составлен административный протокол, его ждет штраф.
Теги
собака нападение

Все новости

Центр иппотерапии в Бурятии будет развиваться благодаря гранту
14.03.2025 в 14:35
В Бурятии маленькая девочка оказалась в больнице после нападения собаки
14.03.2025 в 14:25
В Бурятии увеличили выплату при рождении или усыновлении первого ребенка
14.03.2025 в 14:17
Бурятия на пороге энергетического кризиса
14.03.2025 в 14:05
В Буряад театре поставят спектакль по мотивам работ Даши Намдакова
14.03.2025 в 13:50
Жители районов планируют добираться до Улан-Удэ на велосипеде
14.03.2025 в 13:48
Власти Улан-Удэ ждут от горожан понимания
14.03.2025 в 13:41
Республика прислушалась к голосу народа
14.03.2025 в 13:27
В Улан-Удэ выбрали лучшего учителя бурятского языка
14.03.2025 в 13:13
«Я тут самый главный»
14.03.2025 в 12:53
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
Власти Улан-Удэ ждут от горожан понимания
Многие дома, попавшие под отключение, до сих пор остаются без воды
14.03.2025 в 13:41
В Улан-Удэ хозяина магазина побили за сделанное замечание
Ему не понравилось, что один из покупателей был в балаклаве
14.03.2025 в 11:04
За сутки в Бурятии зафиксировали рекордное количество ДТП
Показатель вырос в два раза
14.03.2025 в 10:29
В Бурятии два пьяных сельчанина позарились на чужую «Оку»
На угнанном авто мужчины поехали в соседнюю деревню, по пути разбив его
14.03.2025 в 10:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru