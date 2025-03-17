В Бурятии глава тушил пожар вместе с жителями своего села

Вчерашней ночью в Заиграевском районе Бурятии всем селом тушили пожар в жилом доме. С огнем сражались не только пожарные, но и глава села Нарын-Ацагат с местными жителями.

Бревенчатый дом с верандой площадью загорелся по улице Ленина. Как отмечают в ТГ-канале «Вперед. Заиграево» существовала угроза распространения огня на соседние участки.

- Благодаря слаженной работе главы поселения Шойжо-Ниме Чимитову и пожарным, удалось отстоять второй дом и ликвидировать пожар. Также, на помощь главе поселения поспешили 20 человек местных жителей. На пожаре работали три пожарные части. Для полной ликвидации пожара потребовалось около 2,5 часов, однако в результате происшествия была повреждена крыша дома, а веранда сгорела полностью. Ущерб составил 300 тысяч рублей. Причина возгорания – аварийный режим работы электросети, - пишут в районной группе.

Отмечается также, что в доме проживало три человека, в том числе – двое детей. Жильцы временно разместятся у родственников.

Фото: скриншот видео ОНДПР