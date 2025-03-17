Происшествия 17.03.2025 в 10:18

В Бурятии женщины помогли мошенникам заработать 5 млн рублей

За выходные жертвами мошенников стали 23 жительницы республики
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии женщины помогли мошенникам заработать 5 млн рублей

За два дня мошенники увели с банковских счетов жителей Бурятии почти 5 млн рублей. Более половины рекордной суммы отдали преступникам жители Улан-Удэ. Основная часть потерпевших – это женщины.

- В общей сложности жители региона потеряли свыше 4,7 млн рубле. Из них более 3,2 млн рублей – улан-удэнцы. На обманные уловки также попались жители Закаменского, Иволгинского, Прибайкальского, Северо-Байкальского, Тарбагатайского и Хоринского районов. Среди потерпевших – 23 женщины, - рассказали в полиции республики.

Самой возрастной потерпевшей оказалась 80-летняя пенсионерка, которая перевела мошенникам свыше миллиона рублей. Остатки сбережений в 500 тысяч ей помог сохранить таксист, который вез ее в банк для снятия суммы и перевода денег на «безопасный счет».

Фото: loon.site

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