В Улан-Удэ подросток из-за проигранного спора стал вандалом

В Заиграевском районе полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм» в отношении 17-летнего местного жителя.Как рассказали в МВД Бурятии, ночью 28 февраля в поселке Онохой парень разбил стекло в дверях отделения банка. В этот момент мимо проезжал наряд Росгвардии. Злоумышленника тут же задержали и доставили в полицию. Проходить освидетельствование на предмет употребления запрещенных веществ подросток отказался, за что на него составили административный протокол.«Молодой человек раскаялся в содеянном и рассказал, что мотивом его действий стал спор с друзьями. С родителями несовершеннолетнего проведена профилактическая беседа. Мама подростка планирует возместить причиненный ущерб — более 15 тысяч рублей. Кроме того, она будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию подростка», - сообщили в МВД.