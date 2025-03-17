Происшествия 17.03.2025 в 10:47

В Улан-Удэ подросток из-за проигранного спора стал вандалом

Парень разбил стекло в отделении банка
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ подросток из-за проигранного спора стал вандалом
Фото: МВД Бурятии
В Заиграевском районе полиция возбудила уголовное дело по статье «Вандализм» в отношении 17-летнего местного жителя.

Как рассказали в МВД Бурятии, ночью 28 февраля в поселке Онохой парень разбил стекло в дверях отделения банка. В этот момент мимо проезжал наряд Росгвардии. Злоумышленника тут же задержали и доставили в полицию. Проходить освидетельствование на предмет употребления запрещенных веществ подросток отказался, за что на него составили административный протокол.

«Молодой человек раскаялся в содеянном и рассказал, что мотивом его действий стал спор с друзьями. С родителями несовершеннолетнего проведена профилактическая беседа. Мама подростка планирует возместить причиненный ущерб — более 15 тысяч рублей. Кроме того, она будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию подростка», - сообщили в МВД.
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вандализм

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