Происшествия 17.03.2025 в 11:51

Житель Улан-Удэ не успел спасти товарища

Молодой человек со всех ног рванул прямо под машину
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ не успел спасти товарища
Фото: скриншот видео
В Улан-Удэ появилось видео субботнего ДТП с 19-летним пешеходом, который угодил под колеса автомобиля на ул. Забайкальской. На кадрах видно, как два парня перебегают дорогу на красный сигнал светофора. В этот момент улица практически пустынна, по ней едет только один автомобиль. Один из парней останавливается, чтобы пропустить машину, а его товарищ зачем-то, наоборот, резко ускоряется и несется прямо на авто. В результате иномарка на большой скорости сбивает юношу, от удара его подкидывает над капотом.

На видео также заметно, как остановившийся посреди дороги парень пытался рукой схватить рванувшего вперед товарища, но, к сожалению, не успел удержать его.


Напомним, в результате наезда пострадавший получил травмы, его госпитализировали в БСМП.
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