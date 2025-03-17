Происшествия 17.03.2025 в 11:55

На школьника в Улан-Удэ завели уголовное дело

Подросток попался на воровстве сумки и снятии денег с карты
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Текст: Елена Кокорина
На школьника в Улан-Удэ завели уголовное дело

16-летний школьник из Улан-Удэ стал фигурантом уголовного дела, так как попался на воровстве. Вечером 8 марта он обворовал 19-летнюю девушку, оставив ее без сумочки и денег.

В международный женский день 19-летняя улан-удэнка находилась в одном из баров Советского района и выпивала. Девушка сидела за барной стойкой, а сумку с находящимися внутри паспортом, зарядным устройством, банковскими картами и ключами от дома повесила на спинку стула.
- За вечер девушка неоднократно отлучалась в уборную, оставляя сумку без присмотра. Вернувшись в очередной раз, она обнаружила ее отсутствие, а заглянув в мобильное приложение банка заметила семь совершенных покупок по кредитной карте на общую сумму около 6 500 рублей. карту она заблокировала и на утро обратилась в полицию, - рассказали в МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска задержан 16-летний местный житель. Подросток рассказал правоохранителям, что вечером находился в том же баре и приметил сумку.

- Дождавшись удобного момента, он забрал сумку и покинул заведение. Далее он отправился в ближайшую точку общепита, где осмотрел содержимое сумки, забрал банковские карты, а остальное выбросил. Затем он отправился по магазинам, где приобретал продукты. Позже злоумышленник попытался снять номер в гостинице, однако, платежные средства уже были неактивны, - добавили в полиции.

Известно, что ученик 9 класса одной из школ столицы был ранее судим за имущественные преступления и состоит на профилактическом учете в ПДН.
Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site

 

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