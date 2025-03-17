Происшествия 17.03.2025 в 12:15

В Бурятии полицейский спас 8-летнего мальчика

Ребенок был один в доме, когда начался пожар
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии полицейский спас 8-летнего мальчика
Фото: МВД Бурятии
О случае спасения на пожаре сообщили в МВД Бурятии. Происшествие случилось в поселке Каменск 13 марта.

Как рассказали в МВД, в тот день инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Илья Кокорин ехал по улице Октябрьской и заметил возгорание крыши гаража во дворе одного из жилых домов. Старший лейтенант остановился и забежал в жилище, чтобы предупредить об опасности хозяев. Однако внутри находился только 8-летний мальчик, который играл в телефоне. Как выяснилось, его родители уехали в школу за старшим сыном.

Полицейский сообщил о пожаре в дежурную часть, обесточил электричество в доме и вывел мальчика за ограду. В этот момент подъехала тетя мальчика, которой он передал ребенка. Затем прибыли пожарные и хозяева жилища. Инспектор помог им выгнать из горящего гаража автомобиль. Пожарные потушили охваченную пламенем крышу строения, не допустив распространения огня на другие постройки.
Теги
пожар полиция

Все новости

Медалью «Благодарная Бурятия» будут награждать посмертно
17.03.2025 в 12:47
Для рабочих авиазавода Улан-Удэ государство построит арендное жилье
17.03.2025 в 12:32
В Улан-Удэ соберутся лучшие молодые вольники Дальнего Востока
17.03.2025 в 12:20
В Бурятии полицейский спас 8-летнего мальчика
17.03.2025 в 12:15
На школьника в Улан-Удэ завели уголовное дело
17.03.2025 в 11:55
Житель Улан-Удэ не успел спасти товарища
17.03.2025 в 11:51
Отсутствие одного рога не убавило благородства оленю из Бурятии
17.03.2025 в 11:17
В Улан-Удэ скоро начнется месячник чистоты
17.03.2025 в 11:08
В Улан-Удэ подросток из-за проигранного спора стал вандалом
17.03.2025 в 10:47
В Улан-Удэ ГАИ помогает автомобилистам безопасно вырулить из центра
17.03.2025 в 10:43
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
На школьника в Улан-Удэ завели уголовное дело
Подросток попался на воровстве сумки и снятии денег с карты
17.03.2025 в 11:55
Житель Улан-Удэ не успел спасти товарища
Молодой человек со всех ног рванул прямо под машину
17.03.2025 в 11:51
В Улан-Удэ подросток из-за проигранного спора стал вандалом
Парень разбил стекло в отделении банка
17.03.2025 в 10:47
В Бурятии женщины помогли мошенникам заработать 5 млн рублей
За выходные жертвами мошенников стали 23 жительницы республики
17.03.2025 в 10:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru