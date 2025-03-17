В Бурятии полицейский спас 8-летнего мальчика

О случае спасения на пожаре сообщили в МВД Бурятии. Происшествие случилось в поселке Каменск 13 марта.Как рассказали в МВД, в тот день инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Илья Кокорин ехал по улице Октябрьской и заметил возгорание крыши гаража во дворе одного из жилых домов. Старший лейтенант остановился и забежал в жилище, чтобы предупредить об опасности хозяев. Однако внутри находился только 8-летний мальчик, который играл в телефоне. Как выяснилось, его родители уехали в школу за старшим сыном.Полицейский сообщил о пожаре в дежурную часть, обесточил электричество в доме и вывел мальчика за ограду. В этот момент подъехала тетя мальчика, которой он передал ребенка. Затем прибыли пожарные и хозяева жилища. Инспектор помог им выгнать из горящего гаража автомобиль. Пожарные потушили охваченную пламенем крышу строения, не допустив распространения огня на другие постройки.