Растерзавшие жителя Бурятии собаки охраняли стадо

Следственный комитет Бурятии сообщил подробности уголовного дела по факту трагического происшествия в Джидинском районе, где 6 марта в нескольких километрах от села Верхний Ичетуй обнаружили тело растерзанного собаками 47-летнего мужчины. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).По данным следствия, вечером 5 марта пьяный мужчина проходил мимо животноводческой стоянки, расположенной в полутора километрах от села Верхний Ичетуй. Собаки, охранявшие стадо, напали на него, кусая за ноги и за руки, и буквально растерзали свою жертву. Тело несчастного обнаружили утром следующего дня.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз. Доклад о ходе расследования будет представлен председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину», - рассказали в следственном ведомстве.Информация о трагическом случае разошлась только вчера. Её прокомментировал и глава республики Алексей Цыденов.«Трагедия, случившаяся в селе Ичетуй, — страшное напоминание о том, что ответственность за домашних животных полностью лежит на их владельцах. Человек погиб из-за того, что собаки были бесконтрольно отпущены», - написал в своем телеграм-канале глава региона.Он напомнил, что владельцы собак должны осознавать: любая агрессия животного влечёт за собой персональную юридическую ответственность.«Уже возбуждено уголовное дело, и виновные понесут наказание. Но самое печальное - погиб человек... Призываю всех жителей республики проявлять ответственность: ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где! Если вам кажется, что она добрая и не кусается, то и дружите с ней сами у себя во дворе. Совместно с Хуралом посмотрим, как повысить ответственность за самовыгул», - предупредил Алексей Цыденов.