Происшествия 17.03.2025 в 13:49

Растерзавшие жителя Бурятии собаки охраняли стадо

Расследование дела взял на контроль Александр Бастрыкин
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Текст: Андрей Константинов
Растерзавшие жителя Бурятии собаки охраняли стадо
Фото: russianstock.ru
Следственный комитет Бурятии сообщил подробности уголовного дела по факту трагического происшествия в Джидинском районе, где 6 марта в нескольких километрах от села Верхний Ичетуй обнаружили тело растерзанного собаками 47-летнего мужчины. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, вечером 5 марта пьяный мужчина проходил мимо животноводческой стоянки, расположенной в полутора километрах от села Верхний Ичетуй. Собаки, охранявшие стадо, напали на него, кусая за ноги и за руки, и буквально растерзали свою жертву. Тело несчастного обнаружили утром следующего дня.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Назначен комплекс судебных экспертиз. Доклад о ходе расследования будет представлен председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину», - рассказали в следственном ведомстве.

Информация о трагическом случае разошлась только вчера. Её прокомментировал и глава республики Алексей Цыденов.

«Трагедия, случившаяся в селе Ичетуй, — страшное напоминание о том, что ответственность за домашних животных полностью лежит на их владельцах. Человек погиб из-за того, что собаки были бесконтрольно отпущены», - написал в своем телеграм-канале глава региона.

Он напомнил, что владельцы собак должны осознавать: любая агрессия животного влечёт за собой персональную юридическую ответственность.

«Уже возбуждено уголовное дело, и виновные понесут наказание. Но самое печальное - погиб человек... Призываю всех жителей республики проявлять ответственность: ваша собака должна сидеть у вас во дворе, на цепи, и не шататься неизвестно где! Если вам кажется, что она добрая и не кусается, то и дружите с ней сами у себя во дворе. Совместно с Хуралом посмотрим, как повысить ответственность за самовыгул», - предупредил Алексей Цыденов.
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ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

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