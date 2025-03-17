Происшествия 17.03.2025 в 15:56

В Улан-Удэ, возможно, нашли тела Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева

Окончательный ответ на этот вопрос даст экспертиза
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ, возможно, нашли тела Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева
В Октябрьском районе Улан-Удэ найдены тела, которые могут принадлежать пропавшим около года назад 30-летней Сэсэг Буиновой и 26-летнему Станиславу Норбоеву. Информацию об этом «Номер один» подтвердили в правоохранительных органах. Окончательный ответ на этот вопрос даст экспертиза, однако, когда будут готовы ее результаты, пока не ясно.

Напомним, 11 апреля 2024 года мать двоих детей Сэсэг Буинова уехала из дома на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander. На площадке перед супермаркетом на улице Бабушкина она встретила знакомого Станислава Норбоева, который сел к ней в салон. Также к ним в автомобиль подсел неизвестный человек, после чего они вместе уехали в сторону 100-х кварталов.

Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан. Поисками пропавших людей длительное время занимались полиция, родственники и волонтеры. В результате в районе улицы Домостроительной и близлежащей округе были найдены некоторые личные вещи пропавших, а автомобиль женщины со скрученными номерами обнаружили в другой части города.

Также на улице Домостроительной между автодорогой и железнодорожными путями нашли следы крови, которыми обильно пропитался грунт. Согласно результатам исследования, она принадлежит Станиславу. На автомобиле пропавшей женщины также нашли следы принадлежащей ей крови. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Главным подозреваемым в преступлении стал мужчина, подсевший в автомобиль к Сэсэг и Станиславу. Его лицо могло попасть на одну из камер, правда, в весьма плохом качестве.

В ходе дальнейшего расследования было установлено, что убийство произошло на ул. Домостроительной. Причем тела жертв преступник вывез оттуда только спустя сутки.

«Установлен очевидец, который с преступником общался, короткое время, но общался. Есть у нас криминалистически составленный портрет этого преступника. Есть определенные версии о его личности», - сообщали ранее в Следственном комитете.

Также следствию стало известно направление движения машины убийцы. По этому маршруту сотрудники проверили более полутысячи мест, где он мог спрятать тела.

«Назначено свыше 30 экспертиз, большая часть из них уже проведена. Допрошено свыше ста свидетелей, которые могут пролить свет на это дело. Огромная работа проводится уголовным розыском полиции, мы постоянно во взаимодействии», - рассказывал руководитель Следственного комитета летом прошлого года.
Теги
убийство

Все новости

В Улан-Удэ не хватает техники для откачки гигантских луж на дорогах
17.03.2025 в 17:21
Маньяк из Бурятии получил еще один срок
17.03.2025 в 17:12
Эвакуированным из оперного театра в Бурятии вернут деньги за билеты
17.03.2025 в 16:39
В Бурятии наркоконтроль с собакой нагрянул в студенческие общежития
17.03.2025 в 16:14
За сбор конопли житель Бурятии сядет за решетку на 5,5 лет
17.03.2025 в 15:57
В Улан-Удэ, возможно, нашли тела Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева
17.03.2025 в 15:56
Жителей Улан-Удэ просят не пить воду из-под крана
17.03.2025 в 15:35
Аномальное тепло обещают в Бурятии на этой неделе
17.03.2025 в 15:32
В Монголии обсудили Курскую битву
17.03.2025 в 15:08
Девять участков дорог отремонтируют в Улан-Удэ в 2025 году
17.03.2025 в 14:36
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 марта

Читайте также
Маньяк из Бурятии получил еще один срок
Кегашбека Орунбаева осудили за убийство и изнасилование 17-летней давности
17.03.2025 в 17:12
Эвакуированным из оперного театра в Бурятии вернут деньги за билеты
Показ был сорван из-за ложного сообщения о минировании
17.03.2025 в 16:39
Растерзавшие жителя Бурятии собаки охраняли стадо
Расследование дела взял на контроль Александр Бастрыкин
17.03.2025 в 13:49
В Бурятии полицейский спас 8-летнего мальчика
Ребенок был один в доме, когда начался пожар
17.03.2025 в 12:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru