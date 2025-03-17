Эвакуированным из оперного театра в Бурятии вернут деньги за билеты

В Бурятском театре оперы и балеты сообщили о полном возврате средств за купленные билеты на оперу «Борис Годунов». Спектакль, запланированный на вечер 16 марта был сорван в связи с ложным сообщением о минировании театра.

- В связи с сообщением о минировании Бурятского театра оперы и балета вчера во время спектакля «Борис Годунов» были эвакуированы зрители, сотрудники и артисты театра. Вернуть полную стоимость за билеты можно там же, где они были приобретены, в течение 10 дней. Следующий показ оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов» запланирован на 30 мая, - рассказали в пресс-службе театра.

Тем, кто приобретал билеты на сайте театра, необходимо дождаться информации о начале возврата на электронной почте, которая была указана при покупке билета. В течение дня придет уведомление с ссылкой на возврат, который займёт от одного до трёх дней. Если Вы не получили письмо уведомление, то стоит проверить адрес электронной почты, папки «Спам», «Рассылки», «Нежелательная почта» или же обратиться на электронную почту uuopera@mail.ru.

Тем, кто приобретал билеты в кассе театра, средства можно вернуть там же. При себе необходимо иметь паспорт, билет, банковскую карту и кассовый чек.

Для тех, кто приобретал билеты на сайте kassir.ru, sibkassa.ru, kassy.ru, необходимо заполнить заявление и направить на адрес электронной почты, указанный на этих сайтах. В разделе «Правила возврата» есть подробная информация о возврате билетов. Вернётся полная стоимость билетов. Сервисный сбор не возвращается.

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