Происшествия 17.03.2025 в 20:33
МВД Бурятии сделало официальное заявление по поводу обнаружения тел Сэсэг и Станислава
К гаражам в поселке Аэропорт сыщиков привели следы преступника
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в девятом часу вечера МВД Бурятии сделало официальное заявление по поводу обнаружения двух тел в одном из гаражей в поселке Аэропорт. В полиции подтвердили, что они могут принадлежать пропавшим около года назад 30-летней Сэсэг Буиновой и 26-летнему Станиславу Норбоеву.
Приводим текст сообщения полностью:
«Сотрудниками управления уголовного розыска МВД Бурятии во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета в заброшенном пустующем гараже в районе п. Аэропорт в Улан-Удэ обнаружены два тела. Предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева. Точно установить их личности поможет генетическая экспертиза, которая будет проведена в Экспертно-криминалистическом центре регионального МВД.
Тела были обнаружены засыпанными землёй в досмотровой яме. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти граждан.
Отметим, с момента пропажи молодых людей оперативниками МВД республики и следователями СУ СК была проведена масштабная кропотливая работа по их розыску, которая ни на день не прекращалась. Для восстановления маршрута движения автомобиля погибшей, а затем и подозреваемого были просмотрены сотни камер видеонаблюдения — как различных организаций, так придорожных камер и АПК «Безопасный город». Установлен гаражный массив в п. Аэропорт, где, по версии сотрудников уголовного розыска, злоумышленником были оставлены тела.
Приводим текст сообщения полностью:
«Сотрудниками управления уголовного розыска МВД Бурятии во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета в заброшенном пустующем гараже в районе п. Аэропорт в Улан-Удэ обнаружены два тела. Предположительно, это тела пропавших год назад Сэсэг Буиновой и Стаса Норбоева. Точно установить их личности поможет генетическая экспертиза, которая будет проведена в Экспертно-криминалистическом центре регионального МВД.
Тела были обнаружены засыпанными землёй в досмотровой яме. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причины смерти граждан.
Отметим, с момента пропажи молодых людей оперативниками МВД республики и следователями СУ СК была проведена масштабная кропотливая работа по их розыску, которая ни на день не прекращалась. Для восстановления маршрута движения автомобиля погибшей, а затем и подозреваемого были просмотрены сотни камер видеонаблюдения — как различных организаций, так придорожных камер и АПК «Безопасный город». Установлен гаражный массив в п. Аэропорт, где, по версии сотрудников уголовного розыска, злоумышленником были оставлены тела.
Во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета полицейскими отработаны более 460 гаражей, в том числе, принадлежащих собственникам. Расследование продолжается».