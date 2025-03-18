В Бурятии невнимательный водитель устроил смертельное ДТП

ДТП с погибшим произошло вечером 17 марта в Северо-Байкальском районе Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 31-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер Кариб» ехал по дороге Северобайкальск – Таксимо по направлению к Северобайкальску. На 37-м километре трассы при проезде перекрестка он не уступил дорогу «Тойоте Витц», которая врезалась ему в бок.











Фото: МВД Бурятии

В результате столкновения 50-летний пассажир «Кариба» от полученных травм скончался в больнице. Также в аварии пострадал 43-летний водитель «Витца», его госпитализировали.